МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Нахождение Молдавии в составе СНГ не представляет большой ценности для России, но Москва готова сотрудничать с Кишиневом и ни от кого не "отпихивается", заявил, подводя итоги года, президент страны Владимир Путин. В Молдавии заявили о выполнении рекомендаций для вступления в ЕС на 94%

Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.

"Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать — мы рады, пожалуйста. Не хотят — это их выбор", — сказал он.

Российский лидер добавил, что если у Молдавии есть лишние деньги покупать энергоносители дороже и не у России, то пусть так и делают. Путин также отметил, что молдавские производители сельхозпродукции достаточно активно ведут поставки на российский рынок, и задался вопросом, куда они смогут перенаправить свою продукцию.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.