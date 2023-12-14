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Молдавия в составе СНГ не имеет большой ценности для России, заявил Путин
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Нахождение Молдавии в составе СНГ не представляет большой ценности для России, но Москва готова сотрудничать с Кишиневом и ни от кого не "отпихивается", заявил, подводя итоги... ПРАЙМ, 14.12.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, снг, молдавия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Нахождение Молдавии в составе СНГ не представляет большой ценности для России, но Москва готова сотрудничать с Кишиневом и ни от кого не "отпихивается", заявил, подводя итоги года, президент страны Владимир Путин.
Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.
"Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы, мы не отказываемся ни от кого, не "отпихиваемся". Хотят работать — мы рады, пожалуйста. Не хотят — это их выбор", — сказал он.
Российский лидер добавил, что если у Молдавии есть лишние деньги покупать энергоносители дороже и не у России, то пусть так и делают. Путин также отметил, что молдавские производители сельхозпродукции достаточно активно ведут поставки на российский рынок, и задался вопросом, куда они смогут перенаправить свою продукцию.
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.