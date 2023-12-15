МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Лидерами экспорта России в январе-октябре текущего года стали "минеральные продукты", в импорте — машины и оборудование, сообщает Федеральная таможенная служба РФ. Совфед одобрил размещение спецхранилищ удобрений в морских портах России

Как следует из данных статистики, объем внешней торговли России за 10 месяцев составил 586,6 миллиарда долларов против 696,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Экспорт из страны составил 351,1 миллиарда долларов (снижение на 28,8% в годовом выражении), а импорт — 235,5 миллиарда (рост на 15,6% год к году).

По товарным группам в экспорте лидируют минеральные продукты — 213,7 миллиарда долларов (спад на 35% в годовом выражении), на втором месте — металлы и изделия из них, экспорт которых за 10 месяцев составил 51,6 миллиарда долларов (снижение на 13,1% год к году). Следом идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) — экспорт оценивается за 10 месяцев в 36 миллиардов долларов (рост на 9,1% год к году).

Что касается импорта, то в категории "машины, оборудование и транспортные средства и другие товары" — соответствующей продукции было ввезено в Россию на сумму 119,3 миллиарда долларов (рост на 28,7%), следом идет химическая продукция — объем оценивается в 46,6 миллиарда долларов (рост на 1,2% к прошлому году), далее продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) — 28,9 миллиарда (рост на 2,4%). Импорт текстиля и обуви за 10 месяцев составил 16,2 миллиарда долларов (рост на 25,1%), металлов и изделий из них — 16 миллиардов (плюс 1% год к году).