МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Страны Азии занимали наибольшую долю в товарообороте России в январе-октябре, на экспорт в них пришлось 250,9 миллиарда долларов, на импорт оттуда — 154,3 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Китая

Также, как следует из данных статистики, экспорт из РФ в Азию за эти 10 месяцев вырос на 9%, импорт — на 35,3%.

Что касается Европы, то экспорт из РФ туда упал на 69,1%, до 72 миллиардов долларов, импорт также сократился, на 10,2%, до 65,3 миллиарда.

При этом объем торговли России с Африкой за январь-октябрь вырос – экспорт на 57%, до 17,9 миллиарда долларов, импорт – на 9,5%, до 2,8 миллиарда.

Товарооборот со странами Америки упал: экспорт на 42,5%, до 10,1 миллиарда долларов, импорт – на 9%, до 12,5 миллиарда.