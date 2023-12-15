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2023
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Инфляция в России остается высокой, заявила Набиуллина
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Инфляция в России остается высокой, при этом курс рубля влияет на рост цен всё меньше, а основной вклад приходится на цены на услуги, заявила глава Банка России Эльвира... ПРАЙМ, 15.12.2023
экономика, новости, эльвира набиуллина, инфляция, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России остается высокой, при этом курс рубля влияет на рост цен всё меньше, а основной вклад приходится на цены на услуги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"На сегодняшнюю инфляцию все в меньшей степени влияет произошедшее раньше снижение курса, перенос цен летнего ослабления рубля происходил достаточно быстро. В целом перенос уже близок к завершению, с учетом осеннего укрепления рубля. Основной рост цен сегодня происходит в компонентах потребительской корзины, которая слабо зависит от курса. Например, рост цен на услуги, за исключением ЖКХ, за последние три месяца в пересчете на год превысил 14%", — сказала она в ходе пресс-конференции.
"Ускоренное удорожание услуг рассматривается как индикатор устойчивого инфляционного давления в экономике, поскольку эти цены слабее, чем другие компоненты, реагируют на курс и различные разовые факторы. Если в первой половине года удорожание услуг отчасти еще объяснялось догоняющим ростом, то сегодня на них в основном влияет именно высокий спрос", — добавила Набиуллина.