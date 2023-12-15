МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ключевая ставка будет оставаться высокой, пока ЦБ РФ не увидит устойчивой тенденции на замедление инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов

"Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно рассматривал варианты сохранения либо повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт, хотя были и предложения повысить ее на 2 процентных пункта, сообщила Набиуллина.

"Рассматривались предметно два варианта — сохранение ставки и повышение на 100 базисных пунктов. Были единичные предложения по повышению на 200 базисных пунктов, но предметно рассматривалось два варианта", — сообщила Набиуллина.

Банк России на заседании 15 декабря ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.