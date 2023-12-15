Набиуллина: ставка будет высокой, пока не будет устойчивого замедления инфляции
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ключевая ставка будет оставаться высокой, пока ЦБ РФ не увидит устойчивой тенденции на замедление инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", — сказала она в ходе пресс-конференции.
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно рассматривал варианты сохранения либо повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт, хотя были и предложения повысить ее на 2 процентных пункта, сообщила Набиуллина.
"Рассматривались предметно два варианта — сохранение ставки и повышение на 100 базисных пунктов. Были единичные предложения по повышению на 200 базисных пунктов, но предметно рассматривалось два варианта", — сообщила Набиуллина.
Банк России на заседании 15 декабря ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.
https://1prime.ru/state_regulation/20231215/842580631.html