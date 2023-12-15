МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции назвала главные задачи регулятора на следующий год: вернуть инфляцию к цели в 4%, а также поддерживать финансовую стабильность, перейти на двусторонние расчеты в соответствующих нацвалютах и реализовать проект цифрового рубля. ЦБ не будет дивесифицировать международные резервы, сказала Набиуллина

"Ориентиры на 2024 год… Основная задача — это вернуть инфляцию к цели, к "таргету" нашему, вблизи 4%" — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Кроме того, в числе важных задач регулятора на следующий год она назвала поддержание финансовой стабильности, а также работу на программами, связанными с развитием, например, проекта цифрового рубля. "Цифровой рубль — это один из важных проектов, сейчас проходит "пилот" (эксперимент — ред.). Проходит достаточно успешно. И мы собираемся его с 2024 года расширять. У нас уже очередь есть желающих поучаствовать в этом проекте, на расширение", — отметила Набиуллина

Также в качестве важной темы глава ЦБ отметила двусторонние расчеты в национальных валютах. Регулятор в этом и прошлом году работал над тем, чтобы дать возможность бизнесу в условиях ограничений на платежи осуществлять расчеты во внешнеэкономической деятельности. "И в первую очередь это, конечно, переход на расчеты в национальных валютах", — обратила она внимание.

"И мы видим, что такие расчеты увеличились, кстати, как по экспорту, так и по импорту. У нас упала доля так называемых токсичных валют. И даже если на начало этого года доля "токсичных" валют был около половины, то сейчас это меньше четверти… Кстати, растет доля юаня очень активно в расчетах, и доля рубля", — заключила Набиуллина.