МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России поддерживает меры правительства по уточнению параметров льготной ипотеки, это приведет к ее охлаждению, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Льготная ипотека станет доступна всем сотрудникам ОПК Дальнего Востока

"Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас правительство по уточнению параметров льготной ипотеки. На наш взгляд, это приведет к некоторому охлаждению ипотеки. Но основной эффект в целом на портфель ипотеки будет оказывать повышение ключевой ставки", — заявила Набиуллина.

На сегменте рыночной ипотеки повышение ключевой ставки работает, также влияние оказывают макропруденциальные меры ЦБ, которые с 1 января дополнительно будут ужесточены, добавила она.

"Побочные эффекты (от повышения первоначального взноса — ред.) могут быть, когда люди, у которых не хватает денег на первоначальный взнос, если еще требования к первоначальному взносу повышаются, будут брать потребительские кредиты. Мы ведем мониторинг этого показателя", — заявила глава ЦБ.

Доля людей, которые брали потребительский кредит перед тем, как взять ипотеку, год назад была около 4,8%, сегодня 6,4%. "То есть показатель вырос, но он пока не очень большой", — отметила Набиуллина.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее в декабре говорил, что министерство внесло в правительство предложения об изменении условий выдачи льготной ипотеки, чтобы охладить рынок. Как указывал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, власти в России обсуждают ряд мер, среди которых, в том числе, повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 30%. Также рассматривается снижение в два раза максимального размера кредита льготной ипотеки для столичных регионов.