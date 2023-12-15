МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц — компаний "Партизан", "Советская Агрофирма", "Вятско-Полянская Птицефабрика" и СП "Октябрьское" — из-за роста цен, сообщает ведомство. Глава ЦБ прокомментировала рост цен на яйца

"ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц. Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения Закона о защите конкуренции", — говорится в сообщении. Отмечается, что межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских производителей — компании "Партизан" и СП "Октябрьское". Так, с начала сентября 2023 года они допустили рост оптово-отпускных цен на величину до 94% на разные категории яиц.

По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения закона. При этом Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны производителей "Советская Агрофирма" и "Вятско-Полянская Птицефабрика" — с начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца на величину до 60%.

"Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", — добавляется в сообщении.

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Властями в связи с этим реализуется комплекс мер, сообщал ранее Минсельхоз: cреди них — планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценами на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.