2023-12-16T09:58:35+03:00
2023-12-16T09:58:35+03:00
2023-12-16T09:58:35+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231216/842586287.html
В Сербии назвали последствия возможного введения санкций против России
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Если власти Сербии поддержат введенные Западом антироссийские санкции, то это будет означать потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании... ПРАЙМ, 16.12.2023
энергетика, бизнес, экономика, новости, газ, россия, сербия, србиягаз, поставки газа, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕЛГРАД, 16 дек — ПРАЙМ. Если власти Сербии поддержат введенные Западом антироссийские санкции, то это будет означать потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович.
"Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен. Запад уже обманул нас с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком, многими другим странами. Поэтому мы не можем им верить, а России можем", — пояснил он.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.