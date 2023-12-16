БЕЛГРАД, 16 дек — ПРАЙМ. Если власти Сербии поддержат введенные Западом антироссийские санкции, то это будет означать потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович. Австрия сняла возражения против новых санкций, пишет СМИ

"Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен. Запад уже обманул нас с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком, многими другим странами. Поэтому мы не можем им верить, а России можем", — пояснил он.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.