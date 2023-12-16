МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Согласие на начало переговоров о членстве Украины в ЕС важнее, чем предоставление ей финансовой помощи, заявил Владимир Зеленский лидерам ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на еврочиновников. Удары по Зеленскому. Запад услышал слова Путина об Украине

На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве. При этом Будапешт заблокировал увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годов, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

"Зеленский в частном порядке заявил лидерам (ЕС — ред.), что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в ЕС, чем (согласие — ред.) на финансирование", — сказано в сообщении FT.

При этом еврочиновник рассказал Financial Times, что Киев имеет запас ликвидности на январь, но после этого он столкнется с ограниченностью средств.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Зеленский ждет от Европы сигнала о том, что она не бросает Украину.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в союз, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.