FT: Зеленский заявил лидерам ЕС, что начало переговоров о членстве важнее помощи
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Согласие на начало переговоров о членстве Украины в ЕС важнее, чем предоставление ей финансовой помощи, заявил Владимир Зеленский лидерам ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на еврочиновников.
На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве. При этом Будапешт заблокировал увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годов, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
"Зеленский в частном порядке заявил лидерам (ЕС — ред.), что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в ЕС, чем (согласие — ред.) на финансирование", — сказано в сообщении FT.
При этом еврочиновник рассказал Financial Times, что Киев имеет запас ликвидности на январь, но после этого он столкнется с ограниченностью средств.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Зеленский ждет от Европы сигнала о том, что она не бросает Украину.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в союз, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
https://1prime.ru/state_regulation/20231216/842586365.html