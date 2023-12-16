2023-12-16T17:45:00+03:00
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2023-12-16T17:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231216/842587478.html
Кириенко прокомментировал санкционную политику Запада
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Запад не понимает Россию, санкции не смогут заставить россиян предать своих в Донбассе, заявил на мероприятии клуба Лидеров России "Эльбрус" первый заместитель руководителя... ПРАЙМ, 16.12.2023
общество , экономика, новости, россия, санкции против рф, сергей кириенко, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Запад не понимает Россию, санкции не смогут заставить россиян предать своих в Донбассе, заявил на мероприятии клуба Лидеров России "Эльбрус" первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Они (Запад — ред.) неправильно понимают, что такое Россия, они считают, что угроза дефицита каких-то привычных западных товаров в магазине может россиян толкнуть к тому, чтобы предать русских на Донбассе", — сказал он и отметил, что такое мышление не соответствует действительности.
Россия лишь консолидировалась, а поддержка президента страны Владимира Путина увеличилась более чем на 15%, добавил Кириенко.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.