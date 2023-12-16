МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Запад не понимает Россию, санкции не смогут заставить россиян предать своих в Донбассе, заявил на мероприятии клуба Лидеров России "Эльбрус" первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В Сербии назвали последствия возможного введения санкций против России

"Они (Запад — ред.) неправильно понимают, что такое Россия, они считают, что угроза дефицита каких-то привычных западных товаров в магазине может россиян толкнуть к тому, чтобы предать русских на Донбассе", — сказал он и отметил, что такое мышление не соответствует действительности.

Россия лишь консолидировалась, а поддержка президента страны Владимира Путина увеличилась более чем на 15%, добавил Кириенко.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.