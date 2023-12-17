МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал журналистам в кулуарах съезда "Единой России", что после замечаний президента РФ Владимира Путина по поводу подорожания яиц в стране почувствовал, что необходимо улучшить свою работу. Патрушев назвал срок начала поставок турецких яиц без импортной пошлины

Ранее в ходе итоговой пресс-конференции и прямой линии Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца, рассказал, что уже спрашивал Патрушева об этом. Путин объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.

"Почувствовал что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили. Надеюсь, что в ближайшее время, в начале года, цена должна пойти вниз", — ответил Патрушев.