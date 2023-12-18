МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Почта России" видит потенциал сокращения сроков доставки отправлений на 20-30% в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков. "Почта России" получит средства из бюджета для поддержки отделений в селах

"Уверен, уже в следующем году поводов для известных шуток про то, что посылка из Москвы в Краснодар может ненароком заехать в Хабаровск, больше не будет. Видим потенциал в оптимизации сроков доставки в среднем на 20-30%. По показателю сохранности опережаем других игроков рынка. В том числе потому что исполняем требования по безопасности, которые предъявляются к нам как к госкомпании. Сохранность у нас на уровне 99 и несколько девяток после запятой, почти 100%", — сказал Волков.

По его словам, цифровизация позволяет отслеживать маршрут отправлений, стандартизировать процесс загрузки транспортных средств и сортировочных объектов. Как сказал Волков, "Почта России" на 10% сократила количество промежуточных сортировок и на 15% повысила производительность труда в компании.

Он отметил, что "Почта России" уже работает с "Яндексом" в области статической маршрутизации. "Планируем работать вместе по построению динамических маршрутов. Мы вообще со всеми работаем, открыты к партнерству", — добавил гендиректор.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 18 декабря в 10.00 мск.