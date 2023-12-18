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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842592463.html
"Почта России" планирует ускорить доставку посылок на 20-30 процентов
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"Почта России" видит потенциал сокращения сроков доставки отправлений на 20-30% в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков... ПРАЙМ, 18.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, почта россии, посылки, доставка, ускорение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Почта России" видит потенциал сокращения сроков доставки отправлений на 20-30% в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков.
"Уверен, уже в следующем году поводов для известных шуток про то, что посылка из Москвы в Краснодар может ненароком заехать в Хабаровск, больше не будет. Видим потенциал в оптимизации сроков доставки в среднем на 20-30%. По показателю сохранности опережаем других игроков рынка. В том числе потому что исполняем требования по безопасности, которые предъявляются к нам как к госкомпании. Сохранность у нас на уровне 99 и несколько девяток после запятой, почти 100%", — сказал Волков.
По его словам, цифровизация позволяет отслеживать маршрут отправлений, стандартизировать процесс загрузки транспортных средств и сортировочных объектов. Как сказал Волков, "Почта России" на 10% сократила количество промежуточных сортировок и на 15% повысила производительность труда в компании.
Он отметил, что "Почта России" уже работает с "Яндексом" в области статической маршрутизации. "Планируем работать вместе по построению динамических маршрутов. Мы вообще со всеми работаем, открыты к партнерству", — добавил гендиректор.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 18 декабря в 10.00 мск.