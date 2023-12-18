МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Эпоха безопасности Европы под защитой США подходит к концу, пишет американский Breitbart. Европа забила тревогу из-за опустевших арсеналов, пишут СМИ

Теперь интересы Америки сосредотачиваются на других регионах, поэтому "Старому свету" придется самостоятельно заниматься своей обороной.

Вашингтон все больше отдаляется от Европы: новое поколение сотрудников Белого дома больше интересуется связями с Азиатско-Тихоокеанским регионом. "Подушка" американской военной безопасности заканчивается.

Одна из причин таких изменений — изменение демографии в США: страна многие десятилетия принимала мигрантов из Азии, Латинской Америки. Из Европы "новой крови" практически не было. Из-за этого меняются и приоритеты в новой политике Америки.

Европа должна осознать, что прежнего образа жизни не будет, нельзя будет продолжать процветать под защитой США и НАТО, пишет издание. При этом готовиться к такой смене Евросоюз должен был уже "вчера". Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

Сейчас внимание и деньги Америки идут на Украину и регулирование конфликта между Израилем и ХАМАС. Когда (и если) начнется война с Китаем, то Европа будет с трудом находить аргументы для получения защиты у США.

Европа вступила в эпоху отсутствия собственной политической воли в то время, когда Америка вступила в эпоху войн. Экономике стран Евросоюза будет сложно и дорого перестроиться на военную экономику, резюмирует издание.