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Крупнейшие маркетплейсы России создадут Ассоциацию цифровых платформ
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Основные маркетплейсы России создают ассоциацию, сообщает РБК. Wildberries, Ozon, "Яндекс", "СберМаркет" и Avito приняли решение учредить Ассоциацию цифровых платформ. Структуру... ПРАЙМ, 18.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные маркетплейсы России создают ассоциацию, сообщает РБК.
Wildberries, Ozon, "Яндекс", "СберМаркет" и Avito приняли решение учредить Ассоциацию цифровых платформ.
Структуру создадут, чтобы разработать регулирование платформенной занятости и налогообложения, транспортных издержек, вознаграждения участников рынка, чтобы в целом развивать цифровые платформы и их экономику.
Документы на регистрацию уже находятся в Минюсте, до конца года, как ожидают участники создаваемой ассоциации, они будут зарегистрированы.
Предполагается, что председателем Ассоциации цифровых платформ может стать Андрей Шаронов (руководитель Национального ESG альянса), генеральным директором Юрий Богданов, который руководит советами в РСПП, ТПП, "Деловой России" и др.
Компании-учредители ассоциации являются членами Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая также обсуждает и предлагает решения по вопросам организации интернет-торговли компаний (правила онлайн-продаж, вопросы эквайринга, взаимодействие и ответственность продавцов и покупателей).