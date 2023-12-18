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Силуанов призвал развивать финансовое сотрудничество БРИКС
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Устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС важно для России, в рамках объединения необходимо больше развивать финансовое сотрудничество, заявил в... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, брикс, антон силуанов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС важно для России, в рамках объединения необходимо больше развивать финансовое сотрудничество, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.
"Согласен, что нам необходимо больше развивать финансовое сотрудничество в рамках БРИКС", — заявил Силуанов.
Он отметил, что Россия здесь видит возможности "создания и отработки системы расчётов, которые были бы независимы от финансовой инфраструктуры, которая не всегда в полном объеме выполняет те цели, которые созданы для отдельных стран, я имею в виду, в первую очередь для России".
"Поэтому устойчивое развитие финансовых отношений и расчётов на площадке БРИКС для нас важно, и мы считаем, что необходимо такие вопросы отрабатывать, и сегодня мы рассмотрим ряд из них", — добавил он.