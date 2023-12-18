МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доля Евросоюза во внешней торговле России продолжает падать, на данный момент она составляет 15% в стоимостном выражении, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Песков удивился процессу принятия решений в Евросоюзе

"Торговля (со странам Евросоюза — ред.) есть, хотя они всячески опять пытаются себе навредить, потому это же их экспорт к нам, в основном… те же 10 лет назад, скажем, доля Европейского союза в общей внешней торговле РФ превышала 50%, на пике доходило до 54% во внешнем торговом обороте. Резкое снижение произошло в прошлом году — ниже 30%, в этом году постепенно снижается и сейчас уже доля Евросоюза на данный момент составляет только 15% во внешней торговле РФ в стоимостном выражении", — сказал Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом, по его словам, в первую очередь продаются европейские лекарства, "то есть те товары, которые не попали под санкции".

В конце октября Давыдов сообщил, что доля Евросоюза во внешней торговле РФ снизилась до 16%, при этом доля стран Азии выросла практически до 70%.