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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842596643.html
Доля ЕС во внешней торговле России продолжает падать, сообщили в ФТС
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Доля Евросоюза во внешней торговле России продолжает падать, на данный момент она составляет 15% в стоимостном выражении, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, новости, торговля, ес, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доля Евросоюза во внешней торговле России продолжает падать, на данный момент она составляет 15% в стоимостном выражении, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
"Торговля (со странам Евросоюза — ред.) есть, хотя они всячески опять пытаются себе навредить, потому это же их экспорт к нам, в основном… те же 10 лет назад, скажем, доля Европейского союза в общей внешней торговле РФ превышала 50%, на пике доходило до 54% во внешнем торговом обороте. Резкое снижение произошло в прошлом году — ниже 30%, в этом году постепенно снижается и сейчас уже доля Евросоюза на данный момент составляет только 15% во внешней торговле РФ в стоимостном выражении", — сказал Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом, по его словам, в первую очередь продаются европейские лекарства, "то есть те товары, которые не попали под санкции".
В конце октября Давыдов сообщил, что доля Евросоюза во внешней торговле РФ снизилась до 16%, при этом доля стран Азии выросла практически до 70%.