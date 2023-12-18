МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Русал" обратился с просьбой об отмене экспортных пошлин, в том числе для продукции двух алюминиевых заводов компании — Тайшетского и Богучанского, Минпромторг России прорабатывает целесообразность такой меры поддержки, сообщили РИА Новости в ведомстве слова статс-секретаря — замглавы министерства Виктора Евтухова. "Русал" заявил об испытаниях инновационного алюминия из России в Китае

"Компания "Русал" обратилась с просьбой отменить экспортные пошлины, в том числе для продукции двух алюминиевых заводов — Тайшетского и Богучанского. Минпромторг России прорабатывает целесообразность такой меры поддержки", — приводится высказывание Евтухова.

Гибкие экспортные пошлины, с привязкой к курсу рубля, были введены правительством РФ с 1 октября и до конца 2024 года. Заявленная цель этих мер — защита внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, под нее подпали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучука.

Тем временем "Русал" неоднократно заявлял о проблемах, с которыми сталкивается из-за санкций западных стран. Так, в октябре компания заявила, что с трудом сохраняет устойчивость на экспортных рынках в ситуации беспрецедентных ограничений и давления. Санкционное давление на компанию в текущем году сопровождалось падением мировых цен на алюминий и ростом налоговой нагрузки на горно-металлургическую отрасль в РФ, что лишь усугубило положение "Русала".

При этом, по оценке начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергея Заверского, особенно сильно пошлины ударили именно по алюминиевой отрасли, с учётом значительного увеличения издержек на импорт сырья — бокситов. А в ноябре издание "Коммерсант" писало, что правительство России обсудит господдержку в виде отмены или сокращения ввозной пошлины на бокситы под проект строительства "русаловского" глиноземного завода в Усть-Луге.

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.