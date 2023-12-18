МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic с грузом биотоплива попал под обстрел в Красном море, передает агентство Reuters, ссылаясь на компанию-судовладельца Inventor Chemical Tankers. Химический танкер загорелся Красном море после попадания ракеты

По данным Inventor Chemical Tankers, во время обстрела судно было "задето неопознанным объектом". Никто из экипажа не пострадал, судно покинуло район инцидента, сообщили в норвежской компании. Она также отметила, что танкер и его рейс никак не связаны с Израилем.

Позднее американские военные подтвердили информацию о нападении. По их данным, "несколько снарядов" прилетело с подконтрольных хуситам территорий в Йемене. Как подчеркнули военные, эсминец ВМС США Carney откликнулся на сигнал бедствия.

Ранее сообщалось, что правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые корабли, которые связанны с Израилем. Хуситы призвали страны отозвать с таких судов свои экипажи и не приближаться к ним в море.

Несколько судоходных компаний решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.