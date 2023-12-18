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Норвежский танкер попал под предполагаемый обстрел хуситов в Красном море
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Норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic с грузом биотоплива попал под обстрел в Красном море, передает агентство Reuters, ссылаясь на компанию-судовладельца Inventor Chemical... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, израиль, суэцкий канал, нефтяной танкер, хуситы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic с грузом биотоплива попал под обстрел в Красном море, передает агентство Reuters, ссылаясь на компанию-судовладельца Inventor Chemical Tankers.
По данным Inventor Chemical Tankers, во время обстрела судно было "задето неопознанным объектом". Никто из экипажа не пострадал, судно покинуло район инцидента, сообщили в норвежской компании. Она также отметила, что танкер и его рейс никак не связаны с Израилем.
Позднее американские военные подтвердили информацию о нападении. По их данным, "несколько снарядов" прилетело с подконтрольных хуситам территорий в Йемене. Как подчеркнули военные, эсминец ВМС США Carney откликнулся на сигнал бедствия.
Ранее сообщалось, что правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые корабли, которые связанны с Израилем. Хуситы призвали страны отозвать с таких судов свои экипажи и не приближаться к ним в море.
Несколько судоходных компаний решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.