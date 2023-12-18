МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" стала совладельцем управляющей компании "Инфратех концессии", инвестирующей в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение крупных промышленных, транспортных и социальных объектов, сообщила пресс-служба корпорации. "Ростех" импортозаместил элементы остекления "Ласточки"

"Участие госкорпорации в капитале организации будет способствовать решению задач в секторе государственно-частного партнерства. В 2024 году партнеры планируют инвестировать более 300 миллиардов рублей в 20 инфраструктурных проектов в регионах России", – говорится в сообщении.

Как указывается в нем, УК "Инфратех концессии" занимается поиском, "упаковкой" и реализацией инфраструктурных инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений. В сфере интересов компании – объекты капитального строительства в сфере спорта, культуры, науки и образования, здравоохранения, логистики и промышленности.

"Создание проектов с использованием механизма ГЧП является частью стратегии "Ростеха", у нас есть успешный опыт их реализации. В сотрудничестве с "Инфратех концессии" мы планируем создавать важную социально значимую инфраструктуру в регионах страны. Это школы, больницы, стадионы, вокзалы, промышленные предприятия с рабочими местами для жителей – все то, что способствует повышению качества жизни населения, социально-экономическому развитию региона, и в итоге – повышению уровня образования и сохранению кадрового потенциала на территориях развития госкорпорации", – сообщили в "Ростехе".