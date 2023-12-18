МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре выросли до 14,2% с 12,2% в ноябре, выйдя на максимум с марта 2022 года, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. СМИ: ФРС еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией в США

В марте прошлого года инфляционные ожидания находились на уровне 18,3%, что было наибольшим уровнем с декабря 2010 года.

Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России ускорила рост — до 17% с 15,1% месяцем ранее, тем самым достигнув максимума с ноября прошлого года.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 7-7,5% и опустится к 4-4,5% в 2024 году.