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Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2022 года
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Инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре выросли до 14,2% с 12,2% в ноябре, выйдя на максимум с марта 2022 года, следует из исследования "инФОМ", выполненного по... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, новости, россия, цб, инфляционные ожидания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре выросли до 14,2% с 12,2% в ноябре, выйдя на максимум с марта 2022 года, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.
В марте прошлого года инфляционные ожидания находились на уровне 18,3%, что было наибольшим уровнем с декабря 2010 года.
Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России ускорила рост — до 17% с 15,1% месяцем ранее, тем самым достигнув максимума с ноября прошлого года.
Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 7-7,5% и опустится к 4-4,5% в 2024 году.