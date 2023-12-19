МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет его полномочия по введению мер против недружественных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса "недружественных" акционеров

Документ предусматривает изменения в законе "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Данные меры могут применяться в отношении государств, совершающих недружественные действия против РФ, а также организаций, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к таким действиям.

Согласно нововведениям, расширяются полномочия президента РФ по принятию таких мер. При этом уточняется, что теперь меры будут применяться в целях обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Ранее они применялись для обеспечения финансовой стабильности.

За президентом законодательно закреплено право вводить временное управление в отношении расположенного на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих "лицам недружественных иностранных государств".

Президент теперь вправе устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в рамках соответствующих мер подлежат зачислению на спецсчета и учету на них, включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер.

К полномочиям главы государсва также отнесли установление особенностей создания, реорганизации, ликвидации, правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение.

Помимо этого, президент устанавливает особенности правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о таких бумагах; а также особый (специальный) порядок исполнения обязательств РФ, ее регионов, муниципалитетов и резидентов перед лицами из недружественных государств.

Данные изменения начинают действовать сразу после официального опубликования закона и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.