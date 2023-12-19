Путин подписал закон о полномочиях по применению мер к недружественным странам
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет его полномочия по введению мер против недружественных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает изменения в законе "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Данные меры могут применяться в отношении государств, совершающих недружественные действия против РФ, а также организаций, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к таким действиям.
Согласно нововведениям, расширяются полномочия президента РФ по принятию таких мер. При этом уточняется, что теперь меры будут применяться в целях обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Ранее они применялись для обеспечения финансовой стабильности.
За президентом законодательно закреплено право вводить временное управление в отношении расположенного на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих "лицам недружественных иностранных государств".
Президент теперь вправе устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в рамках соответствующих мер подлежат зачислению на спецсчета и учету на них, включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер.
К полномочиям главы государсва также отнесли установление особенностей создания, реорганизации, ликвидации, правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение.
Помимо этого, президент устанавливает особенности правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о таких бумагах; а также особый (специальный) порядок исполнения обязательств РФ, ее регионов, муниципалитетов и резидентов перед лицами из недружественных государств.
Данные изменения начинают действовать сразу после официального опубликования закона и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20231219/842608222.html