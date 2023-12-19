МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Санкции ЕС против РФ наносят вред прежде всего европейским потребителям, конечная продукция для них становится дороже, так как другие поставщики, понимая ситуацию, заинтересованы в прибыли и дополнительных преференциях; в целом же центр принятия решений по санкциям находится за пределами логики и в стороне от Европы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России

Ранее в понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения — в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

"Происходит то, что во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей. Та продукция, которая либо производится, либо закупается у альтернативных поставщиков, нанося вред, в первую очередь, своим потребителям, потому что стоимость этой конечной продукции для европейского рынка будет дороже. Они будут приобретать ее у других мировых производителей, которые на этом, естественно, будут создавать дополнительные прибыли и формировать для себя дополнительные возможности и преференции", — прокомментировал тему санкций Мантуров.

"Что касается центра принятия решений — то, как мне видится, он находится где-то вообще в стороне от логики и от Европы в целом", — подчеркнул вице-премьер.