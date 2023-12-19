МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Экономика Финляндии находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году, говорится в опубликованном во вторник прогнозе центробанка страны на 2023-2026 годы. Мишустин оценил дедолларизацию экономических связей России и Китая

"Экономика Финляндии находится в состоянии рецессии. Экономика продолжит демонстрировать низкие показатели в следующем году и начнет восстанавливаться только к концу 2024 года", — говорится в материале.

Согласно прогнозу центробанка, ВВП Финляндии сократится на 0,5% в 2023 году и на 0,2% в 2024 году. Экономический рост прогнозируется на уровне 1,5% в 2025 году и 1,3% в 2026 году.

ЦБ отмечает, что инфляция останется умеренной и прогнозируемой. Бюджетный дефицит увеличивается, несмотря на попытки его сбалансировать.

В 2026 году госдолг превысит 80% ВВП, ожидает регулятор.

Ранее статистическое ведомство страны сообщало, что годовая инфляция в Финляндии по итогам сентября составила 5,5%. Рост потребительских цен в Финляндии наблюдается второй год подряд после длительного периода почти отсутствующей инфляции. Рекордные темпы роста наблюдались в конце прошлого года — 9,1%. В текущем году инфляция в основном замедлялась. Государственный долг Финляндии составляет около 56% к ВВП на конец 2023 года.