2023-12-19T14:11:07+03:00
2023-12-19T14:11:07+03:00
2023-12-19T14:11:07+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231219/842610266.html
Шойгу назвал Украину страной-банкротом
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Внешние спонсоры предоставили Киеву 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиарда больше, чем ее ВВП, фактически Украина обанкротилась, заявил глава Министерства обороны России... ПРАЙМ, 19.12.2023
экономика, новости, украина, банкрот, вооружение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Внешние спонсоры предоставили Киеву 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиарда больше, чем ее ВВП, фактически Украина обанкротилась, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
"Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату", — добавил глава ведомства.
По словам Шойгу, с началом специальной военной операции 54 страны сообщили о военных поставках Киеву, однако реально вооружение и военную технику Киеву поставляют только 15 государств.