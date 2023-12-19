МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Внешние спонсоры предоставили Киеву 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиарда больше, чем ее ВВП, фактически Украина обанкротилась, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

"Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату", — добавил глава ведомства.

По словам Шойгу, с началом специальной военной операции 54 страны сообщили о военных поставках Киеву, однако реально вооружение и военную технику Киеву поставляют только 15 государств.