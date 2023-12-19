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https://1prime.ru/state_regulation/20231219/842611149.html
Силуанов назвал санкции ЕС на импорт российских алмазов бесполезными
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Санкции Евросоюза на импорт российских алмазов бесполезны, страна перенастроит рынки сбыта, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Брюссель 18 декабря принял 12-й пакет ограничений... ПРАЙМ, 19.12.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, ес, россия, антон силуанов, санкции против российских алмазов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза на импорт российских алмазов бесполезны, страна перенастроит рынки сбыта, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Брюссель 18 декабря принял 12-й пакет ограничений против России, который включал, в том числе, запрет на поставки алмазов.
"Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции", — сказал Силуанов.
Так он ответил на вопрос о влиянии санкций на рынок и крупнейшую алмазодобывающую компанию "Алроса". Глава Минфина подчеркнул, что рынок алмазов и бриллиантов стабилен, а доля России — существенна. По его словам, страна найдет другие рынки сбыта.
Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Кимберлийского процесса, сообщало, что Россия в 2022 году произвела более трети всех натуральных алмазов в мире. Кроме того, страна вместе с африканскими государствами занимала почти 90 процентов мирового рынка.