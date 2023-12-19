ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай договорились считать показатели взаимной торговли только в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Решетников оценил сотрудничество России и Китая

По его словам, товарооборот России и Китая в этом году продолжает показывать прирост, несмотря на высокую базу прошлого года.

"Конечно, такой колоссальный рост всегда не может продолжаться, тем не менее сейчас очень быстрыми темпами, на год раньше, была достигнута поставленная президентом нашей страны Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином планка 200 миллиардов долларов, которую мы считать теперь по договоренности глав правительств будем только в рублях и в китайских юанях. Это примерно 1,5 триллиона китайских юаней", — сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что Россия уверенно находится на четвертом месте среди всех партнеров Китая по товарообороту и взаимоотношения идут по всем направлениям.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.