МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рекордное за 25 лет число обанкротившихся компаний зафиксировано в Финляндии в 2023 году, сообщает в среду статистическое управление Финляндии. Финляндия снова полностью закроет границу с Россией

"За последние 12 месяцев число компаний, подавших заявление о банкротстве, составило 3293, что является максимальным показателем с 1998 года", – сказано в материале.

По данным статистического управления, число обанкротившихся компаний растет практически во всех отраслях.

Во вторник центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.

Ранее статистическое ведомство страны сообщало, что годовая инфляция в Финляндии по итогам сентября составила 5,5%. Рост потребительских цен в Финляндии наблюдается второй год подряд после длительного периода почти отсутствующей инфляции. Рекордные темпы роста наблюдались в конце прошлого года — 9,1%. В текущем году инфляция в основном замедлялась. Государственный долг Финляндии составляет около 56% к ВВП на конец 2023 года.