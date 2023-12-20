2023-12-20T11:11:02+03:00
2023-12-20T11:11:02+03:00
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2023
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В Финляндии зарегистрировали рекордное число банкротств
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Рекордное за 25 лет число обанкротившихся компаний зафиксировано в Финляндии в 2023 году, сообщает в среду статистическое управление Финляндии. "За последние 12 месяцев число... ПРАЙМ, 20.12.2023
финансы, экономика, новости, финляндия, банкротство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рекордное за 25 лет число обанкротившихся компаний зафиксировано в Финляндии в 2023 году, сообщает в среду статистическое управление Финляндии.
"За последние 12 месяцев число компаний, подавших заявление о банкротстве, составило 3293, что является максимальным показателем с 1998 года", – сказано в материале.
По данным статистического управления, число обанкротившихся компаний растет практически во всех отраслях.
Во вторник центробанк Финляндии опубликовал прогноз на 2023-2026 годы, согласно которому экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году.
Ранее статистическое ведомство страны сообщало, что годовая инфляция в Финляндии по итогам сентября составила 5,5%. Рост потребительских цен в Финляндии наблюдается второй год подряд после длительного периода почти отсутствующей инфляции. Рекордные темпы роста наблюдались в конце прошлого года — 9,1%. В текущем году инфляция в основном замедлялась. Государственный долг Финляндии составляет около 56% к ВВП на конец 2023 года.