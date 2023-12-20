МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз хочет ввести налог на мясо, чтобы заставить жителей отказаться от этого продукта, в качестве альтернативы предложил использовать в пищу насекомых, пишет польская Interia. Поляки стали часто воровать мясо в магазинах из-за роста цен, пишет СМИ

"Налог на мясо" перестает быть лишь туманным предзнаменованием изменений, призванных сократить выбросы парниковых газов. О "мясной дани" говорят все чаще, и в последнее время — благодаря голландцам — идея фискального рэкета, поражающего производителей (и, прежде всего, потребителей), вернулась в общественный дискурс", — отмечает обозреватель издания Яцек Щвидер.

По его словам, "налог на мясо" преподносят как заботу об окружающей среде, меру по сокращению выбросов парникового газа.

Кроме того, пишет журналист, по мнению экологов, конечные цены на некоторые товары, в том числе на мясную и молочную продукцию, не учитывают экологические издержки. А средства от новых налоговых поступлений, подчеркивали они, могли бы пойти на энергетические реформы.

"Короче говоря, за котлеты мы платим слишком мало", — пояснил Щвидер.

По данным обозревателя, введение "налога на мясо" обсуждают не только в Голландии, но и в Германии и во Франции. При этом, жители Европы согласятся платить дополнительные десять евроцентов "ради окружающей среды, подчеркнул журналист. Европейский диетолог оценил идею ЕК есть насекомых

"Сумма при этом является ключевой, так как есть опасения, что в конечном итоге повышение налоговых ставок приведет к увеличению цены на несколько сотен процентов. Можем ли мы сегодня представить, что европейский потребитель будет платить за килограмм говядины, например, 80-100 евро?", — написал он.

Щвидер добавил, что мясо в Европе могут заменить на насекомых. Так, отметил он, в категорию "новых продуктов" в ЕС включены личинки мучного червя и мигрирующая саранча, а в испанской Саламанке создается ферма по производству соответствующей продукции.

"Что это за неоднократно упоминаемый мучной червь, который, по-видимому, позволяет относительно легко производить белок насекомых для нужд людей? Это то отвратительное насекомое, которое иногда встречается в отсыревших запасах муки или зерновых продуктов", — резюмировал автор статьи.

Ранее на тему использования насекомых в пищу высказывались депутаты КПРФ. Российские политики требовали отменить распоряжение правительства России, расширившее перечень сельхозпродукции, включив в него деятельность по разведению мух черная львинка и производству из них основы для рыбного корма. По мнению депутатов, распоряжение "узаконило муку и пюре из мухи "Черная львинка" и ее личинок, что может стать угрозой для жизни и здоровья россиян.

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