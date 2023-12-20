МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии хочет конфисковать более 720 миллионов евро российских активов, чтобы пополнить бюджет страны, пишет Der Spiegel. Запад нашел способ использовать замороженные российские активы

Речь идет о средствах депозитария НРД, которые были размещены на счетах в немецком банке. Именно эти средства вызвали у немецких правоохранительных органов многго вопросов, так как их пытались вывести уже по время введенных санкций против России.

На данный момент Берлин только заморозил активы российских компаний, который попали в санкционные списки Евросоюза.

Но сейчас Германия идет на беспрецедентный шаг: федеральный прокурор Питер Франк хочет конфисковать деньги в российских фондах, соответствующее заявление Прокуратуры подано в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне. В случае положительного решения, свыше 720 миллионов евро будут переведены в государственную казну.

Ранее эту сумму разместила НРД — "дочка" Московской биржи, на счетах немецкой дочерней компании американского JP Morgan. При этом ранее НРД попыталась вывести эти средства, но не смогла из-за европейских санкций. И теперь в дело вступила Федеральная прокуратура Германии. СМИ: российские замороженные активы потопят Европу

Сумма в 720 миллионов евро для бюджета Германии достаточно внушительная. Для сравнения: затраты на субсидирование сельскохозяйственного дизельного топлива, которые сейчас обсуждаются, составляют 450 миллионов в год.

Если суд в Германии одобрит эту передачу замороженных российских денег в бюджет, то на Западе сложится новая практика. После возможного одобрения, росийские олигархи и корпорации не смогут распоряжаться своими деньгами, яхтами и недвижимостью, хотя они и останутся их собственниками.

До сих пор немецким властям было трудно даже отследить российские деньги, многие средства "теряются" в сложных корпоративных структурах и часто невозможно определить, что и сколько принадлежит именно российским лицам.

Сейчас же немецкие следователи полагают, что конфискация денег НРД, как средства преступления, возможна, поскольку распоряжение о передаче представляет собой попытку обойти санкции ЕС.

Арестовать преступников у немецкой Генпрокуратуры не получится, но зато государство сможет конфисковать деньги по решению суда.