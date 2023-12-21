МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские компании в 2023 году готовы платить инженерам на 19% больше, чем в прошлом — в среднем 72 тысяч рублей, следует из совместного исследования "Авито Работы" и компании "Уралэнерготел", имеющемся у РИА Новости. Путин признал, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

"Осенью 2023 года спрос работодателей по стране на промышленных инженеров разных категорий вырос на 44% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, а средние предлагаемые заработные платы по стране увеличились на 19% и достигли отметки в 71 513 рублей", — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, среди инженерных кадров российские компании больше всего нуждаются в бригадирах монтажных участков: осенью 2023 года число вакансий для них выросло в 3,7 раза год к году, а средние зарплатные предложения изменились с 88 тысяч рублей до 94 тысяч рублей, демонстрируя прирост на 7%.

Там добавили, что среди средних предлагаемых зарплат первое место занял строитель с увеличением на 58% до 71 тысячи рублей. В список лидеров также вошли сварщик (36%), механик (27%), токарь (26%) и инженер АСУТП с приростом зарплаты на 24%.

Отмечается, что в целом средняя зарплата в промышленности выросла на 20%, до 64 тысяч рублей.

"Сегодня по профессии остаются работать примерно 20% выпускников технических ВУЗов и колледжей. По данным Минобрнауки, ежегодно дипломы в сфере инженерного дела и технических наук получают порядка 300 тысяч выпускников. Если хотя бы 50 процентов из них останутся на рынке, этого хватит, чтобы закрыть часть кадрового недобора в начальном звене за пару лет", — прокомментировал генеральный директор "Уралэнерготел" Алексей Бельский.