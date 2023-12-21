МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Снижение цен на арматуру в РФ во второй декаде декабря ускорилось до 17,2% к октябрю, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС отметила снижение цен на арматуру в декабре

"По состоянию на 20 декабря совокупное снижение цен на арматуру по сравнению с октябрем 2023 года составляет в среднем 17,2%… Для стабилизации ситуации на рынке арматуры развивается биржевая торговля этой продукцией", — сказано в сообщении.

В начале декабря ФАС сообщала, что наблюдает снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем.

В октябре ФАС возбудила дело против группы компаний "Промсорт" из-за повышения цен на арматуру на 25%. Служба сообщала, что установленная группой (в нее входят "Промсорт", "Промсорт-Тула", "Промсорт-Калуга", "НЛМК-Урал") цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли.

В ноябре ФАС поделилась ожиданиями по росту объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшению ситуации на этом рынке. Затем поставщик арматуры "Промсорт" вышел на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Компания сообщала, что планирует ежегодно продавать через биржу не менее 150 тысяч тонн продукции.