АБРАУ-ДЮРСО, 21 дек — ПРАЙМ. Почти 60% российских предпринимателей считают, что экономика страны развивается стабильно, заявил РИА Новости уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя очередное свое исследование "Мониторинг состояния бизнеса в России". Экономист назвала стойкость России к санкциям "ловушкой большой страны"

В исследовании приняли участие руководители и владельцы 5751 компании из 85 субъектов Российской Федерации.

"По состоянию на ноябрь 2023 года оказалось, что предприниматели оценивают положение в экономике и своем бизнесе лучше, чем прежде. Совокупная доля давших экономике страны оценку от "очень хорошего" до "стабильного, удовлетворительного" стало больше — 57,8% (год назад было 38,7%)", — сказал он в кулуарах бизнес-форума "Деловое собрание Юга" и Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Также меньше стало тех, кто испытывает серьезный спад, заметил он, — 15,6% (год назад — 26,6%), 40% заявили, что занимаются расширением своего бизнеса, но у 49% на это не хватает ресурсов.

По его словам, повысилась адаптация к санкциям: тех, кто не смог перестроиться в связи с ними, стало меньше — 18,6% по сравнению с 28,3% годом ранее.

Оценка действий правительства, заметил омбудсмен, также стала более высокой. "28% оценили их как "спокойные и эффективные" (год назад было 17,2%). Оценку "правильные, но недостаточные" дали 37,5%. 34,5% респондентов считают, что изменения и стимулы для экономики должны быть кардинально усилены", — подчеркнул собеседник агентства.

Профиль общих проблем российского бизнеса, добавил он, также изменился. "Если год назад предпринимателей больше всего волновал спад спроса (64% ответов), то теперь он ушел на третье место. На первое вышел дефицит кадров (47% против 34,2% год назад), на второй позиции стоит рост издержек (40,4%). Также многих волнует дороговизна заемных финансов (31,5%)", — заключил Титов.