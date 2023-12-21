ТУНИС, 21 дек — ПРАЙМ. Тунис не запрашивал у России финансовую помощь, несмотря на экономические проблемы в стране, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Тунис намерен восстановить турпоток из России, заявил глава МИД страны

"Тунисские друзья не затрагивали этот вопрос, они к нам не обращались за помощью. Я исхожу из того, что они четко видят пути развития своей страны, включая развитие и оживление своей экономики", — отметил министр иностранных дел России.

Ранее МВФ взял паузу в рассмотрении предоставления Тунису кредита на сумму 1,9 миллиарда долларов. Кроме того, МВФ выдвинул ряд требований, в том числе сокращение Тунисом субсидий на энергию и продовольственные товары, а также реформирование госкомпаний.

Президент Туниса Каис Саид заявил, что требования МВФ неприемлемы, так как они приведут к дальнейшему обнищанию населения. Тунисский экономический кризис, усугубленный пандемией COVID-19 и прекращением потока туристов, является одним из наиболее тяжелых за последние десятилетия.