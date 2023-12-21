2023-12-21T14:56:26+03:00
2023-12-21T14:56:26+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231221/842635127.html
Лавров прокомментировал экономический кризис в Тунисе
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Тунис не запрашивал у России финансовую помощь, несмотря на экономические проблемы в стране, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Тунисские друзья не затрагивали этот вопрос,... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, новости, в мире, россия, тунис, кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТУНИС, 21 дек — ПРАЙМ. Тунис не запрашивал у России финансовую помощь, несмотря на экономические проблемы в стране, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Тунисские друзья не затрагивали этот вопрос, они к нам не обращались за помощью. Я исхожу из того, что они четко видят пути развития своей страны, включая развитие и оживление своей экономики", — отметил министр иностранных дел России.
Ранее МВФ взял паузу в рассмотрении предоставления Тунису кредита на сумму 1,9 миллиарда долларов. Кроме того, МВФ выдвинул ряд требований, в том числе сокращение Тунисом субсидий на энергию и продовольственные товары, а также реформирование госкомпаний.
Президент Туниса Каис Саид заявил, что требования МВФ неприемлемы, так как они приведут к дальнейшему обнищанию населения. Тунисский экономический кризис, усугубленный пандемией COVID-19 и прекращением потока туристов, является одним из наиболее тяжелых за последние десятилетия.