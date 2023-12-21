МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Товарооборот стран-участниц ЕАЭС с Ираном после подписания соглашения о свободной торговле может достичь 20 миллиардов долларов в год в перспективе пяти-семи лет против 6,2 миллиарда по итогам 2022 года, сообщил в четверг журналистам министр по торговле ЕЭК Адрей Слепнев. Спрос на туры в Иран среди россиян упал, заявили в АТОР

В начале декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге.

"Мы оцениваем, что заключение полноформатного соглашения нам позволит в короткий срок удвоить торговлю. Логичная первая планочка, на которую мы ориентируемся, где-то 18-20 миллиардов долларов — это то, что вполне реально достичь нам в обозримой перспективе… примерно пять-семь лет", — сказал Слепнев.

"Мы имеем временное соглашение с Ираном, которое действует с 2019 года, охват небольшой, порядка 360 позиций, но даже это позволило увеличить торговлю за три года в два раза — с 2,5 миллиардов долларов до более 5 миллиардов по итогам 2021 года, а по итогам 2022 года взаимная торговля достигла 6,2 миллиарда долларов", — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что по итогам 2022 года товарооборот между РФ и Ираном составил рекордные 350 миллиардов рублей.

Слепнев уточнил, что для поставщиков из стран ЕАЭС средняя ввозная пошлина в Иран будет на уровне 4,5%, при том что обычная составляет около 30%. "Это 380 миллионов долларов экономии в год на пошлинах", — отметил министр ЕЭК.

Что касается структуры товарооборота, то, по словам Слепнева, ЕАЭС будет поставлять в том числе пшеницу, кукурузу, баранину, мясо птицы, металлургические товары. Иран в свою очередь, помимо традиционных фруктов, овощей, орехов, продолжит поставлять товары для судостроительной и автомобилестроительной отраслей.