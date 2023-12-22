МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году — наоборот, будут улучшения ситуации из-за адаптации бизнеса. Вступают в силу санкции Японии против 57 российских компаний

"Все, что касается экономики, очевидно: нарастет санкционное давление. Как мне кажется, чем-то удивить тяжело, даже перестали следить за санкциями, потому что мы одна из санкционных компаний и одна из самых санкционных стран в мире", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие риски он видит в следующем году.

"Я не могу себе представить санкции, которые еще больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот, будут позитивные изменения, потому что теперь постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше и больше собственных продуктов", — добавил он.