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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231222/842642565.html
Греф не ждет радикальных санкций против России в 2024 году
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году — наоборот, будут улучшения ситуации... ПРАЙМ, 22.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, герман греф, санкции против рф, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году — наоборот, будут улучшения ситуации из-за адаптации бизнеса.
"Все, что касается экономики, очевидно: нарастет санкционное давление. Как мне кажется, чем-то удивить тяжело, даже перестали следить за санкциями, потому что мы одна из санкционных компаний и одна из самых санкционных стран в мире", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие риски он видит в следующем году.
"Я не могу себе представить санкции, которые еще больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот, будут позитивные изменения, потому что теперь постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше и больше собственных продуктов", — добавил он.