МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине перестал быть выгодным для Киева на фоне борьбы с коррупцией, главные спонсоры тоже устали от прокси-войны, пишет Myśl Polska. Снизила запросы. Украина будет требовать меньше денег от Запада

Ранее США прислали Украине список чиновников, которых считают коррупционерами. Лидер Украины Владимир Зеленский пытался отделаться малой кровью и уволил только незначительных политиков. Однако Вашингтон также требовал увольнения украинского министра обороны Алексея Резникова.

По данным неназванного украинского источника, глава военного ведомства участвовал в схеме "откатов", без которой в стране нельзя сохранить должность. Схема работает так. Любой человек, приходящий за помощью к чиновнику начинает "решать" его финансово. С полученной взятки чиновник был обязан отдать фиксированный процент начальнику учреждения, который далее "делился" процентом со своим начальником и так далее — до высшего руководства. Если чиновник задержался с перечислением необходимой доли своему начальнику, то ему напоминают, что его полномочия могут и отобрать, если он не "занесет" необходимую долю. "ЦРУ - спонсор мировой журналистики". Как США навязывают свою точку зрения

Как отмечает польское издание, в сентябре Резникова пришлось уволить, что означало начало конца прочно налаженной и прижившейся в менталитете украинцев системе передачи "откатов".

"Как можно рассчитывать на успешное контрнаступление ВСУ, если президенту Украины и министру обороны морочат голову какими-то коррупционными пустяками, без которых вся система функционирования государства застопорилась?", — иронизирует автор статьи.

Но важнее всего, что прокси-война США и России перестала быть выгодной самим Штатам и странам Евросоюза. Они уже не скрывают, что не могут найти деньги для помощи Украины, добавляет издание. Генсек НАТО дал совет альянсу, куда потратить деньги

Американский Сенат, где доминируют лояльные Киеву демократы, не смог принять пакет помощи на сумму 61 миллиард рублей, поскольку не удалось найти даже 10 республиканцев, которые согласились бы его одобрить. Конгресс в США — за республиканцами, которые в предвыборный год хотят ударить по электорату демократов.

Правда, президент США Джо Байден начал идти на уступки в вопросе строительства стены на границе с Мексикой, поэтому можно ожидать и каких-то "ответных шагов" со стороны республиканцев в отношении Украины. Только насколько большими будут эти уступки, остается вопросом, резюмирует издание.

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