ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подпишет указ, затрудняющий поставки на американский рынок российской продукции, переработанной за пределами России, следует из сообщения Белого Дома. Белый дом пригрозил банкам, нарушающим антироссийские санкции

Документ прежде всего затронет бриллианты и морепродукты. "Сегодняшний указ вносит изменения в указ 14068, предоставляя полномочия запрещать по заключению соответствующих министерств и ведомств США импорт определенной продукции, которая добывается или производится полностью или частично в России, даже если в дальнейшем она перерабатывается в третьей стране", — отмечается в комментарии.

Этим же документом американский лидер заложит правовую основу для отключения от американской финансовой системы мировых кредитных организаций.

Ранее Вашингтон пригрозил отключить банки по всему миру от американской финансовой системы, если они нарушат санкции против России. Президент России Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции не только нанесли серьезный удар по мировой экономике, но и ухудшили жизнь многих людей.