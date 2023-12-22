2023-12-22T16:43:00+03:00
2023-12-22T17:15:05+03:00
2023-12-22T16:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231222/842648169.html
Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Джо Байден подпишет указ, затрудняющий поставки на американский рынок российской продукции, переработанной за пределами России, следует из сообщения Белого Дома... ПРАЙМ, 22.12.2023
бизнес, экономика, новости, россия, импорт, джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/39/842553993.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/39/842553993.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/39/842553992.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/39/842553992.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/39/842553980.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/39/842553980.jpg
https://1prime.ru/banks/20231222/842645997.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подпишет указ, затрудняющий поставки на американский рынок российской продукции, переработанной за пределами России, следует из сообщения Белого Дома.
Документ прежде всего затронет бриллианты и морепродукты. "Сегодняшний указ вносит изменения в указ 14068, предоставляя полномочия запрещать по заключению соответствующих министерств и ведомств США импорт определенной продукции, которая добывается или производится полностью или частично в России, даже если в дальнейшем она перерабатывается в третьей стране", — отмечается в комментарии.
Этим же документом американский лидер заложит правовую основу для отключения от американской финансовой системы мировых кредитных организаций.
Ранее Вашингтон пригрозил отключить банки по всему миру от американской финансовой системы, если они нарушат санкции против России. Президент России Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции не только нанесли серьезный удар по мировой экономике, но и ухудшили жизнь многих людей.