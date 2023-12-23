МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Правительство отменило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, сообщается на сайте кабмина. Патрушев назвал срок начала поставок турецких яиц без импортной пошлины

"С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

Постановлением правительства утверждены правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.

Министерство будет также размещать на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Отмечается, что постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур, принятого 12 декабря 2023 года.