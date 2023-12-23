2023-12-23T11:23:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231223/842651548.html
Кабмин отменил таможенные пошлины на ввоз куриного мяса
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Правительство отменило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, сообщается на сайте кабмина. "С 1 января по 31 декабря... ПРАЙМ, 23.12.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, правительство, куриное мясо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Правительство отменило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.
Постановлением правительства утверждены правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.
Министерство будет также размещать на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.
Отмечается, что постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур, принятого 12 декабря 2023 года.