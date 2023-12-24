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2023
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Ученые РАН раскрыли, сколько работников не хватает в России
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По итогам 2023 года в России образовался дефицит рабочей силы примерно в 4,8 миллиона человек, он проявился даже в условиях, когда количество занятых людей остается стабильным,... ПРАЙМ, 24.12.2023
общество , бизнес, экономика, новости, россия, рынок труда, дефицит кадров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. По итогам 2023 года в России образовался дефицит рабочей силы примерно в 4,8 миллиона человек, он проявился даже в условиях, когда количество занятых людей остается стабильным, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника ФГБУН "Институт экономики РАН" Николая Ахапкина, опубликованное в вестнике института.
В материале отмечается, что в середине текущего года количество граждан, которых необходимо принять на вакантные места, по данным Росстата, составило 6,8% от списочной численности, при этом годом ранее она составляла 5,8%.
"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек", — говорится в исследовании.
Операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков рассказал "Известиям", что примерно 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде. По его словам, спрос особенно велик на массовый персонал, в частности на продавцов, операторов и водителей, а также наблюдается нехватка таких рабочих специальностей, как токари и сварщики.