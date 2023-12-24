БАНГИ, 24 дек — ПРАЙМ. Центральноафриканская Республика надеется сделать более широким сотрудничество со странами-членами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок, сообщили СМИ

"Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР", — сказала она.

Министр отметила, что республика хотела бы быть членом БРИКС, но при этом важно "не терять почву под ногами и быть реалистами".

"Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня — нет, но она сосредоточится на том, чтобы суметь стать страной, восставшей из пепла, страной, которую уважают, страной с потенциалом, который можно использовать, потому что ЦАР — в экономическом плане очень сильная страна. Ненормально, что ЦАР сегодня слабая страна", — пояснила Байпо-Темон и добавила, что ЦАР обладает потенциалом для того, чтобы войти в число экономически сильных стран. Состав БРИКС может расшириться до 25 стран, считает эксперт

Кроме того, министр не исключила своего участия в саммите БРИКС, который пройдет в России.

"Послушайте, если меня пригласят, да, почему мне там не быть?" — ответила она на вопрос о возможности посещения данного мероприятия.

Ранее президент РФ Владимир Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.