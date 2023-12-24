МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Вашингтон утратил экономическое лидерство, все попытки его возврата оказались безрезультатны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минфине США раскрыли, каких банков коснутся новые санкции

"США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счет развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли. Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар. Вашингтон все чаще использует его для политической борьбы", — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что в Вашингтоне понимают неэффективность антироссийских санкций и угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. Володин выразил уверенность, что такие угрозы подорвут доверие к США и их валют, а президент страны Джо Байден лишает ее последнего преимущества.

"Наша страна переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами. Если на начало 2022 года доля "недружественных" валют достигала 96%, то сейчас она снизилась до 24%. Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Процесс набирает обороты", — отметил спикер ГД.

В пятницу Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения антироссийских санкций. Документ предусматривает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.