МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Главной проблемой после введения антироссийских санкций стали заморозка активов частных российских инвесторов, а также затруднения в осуществлении международных платежей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с РБК. Белый дом пригрозил банкам, нарушающим антироссийские санкции

По словам главы Центробанка, регулятор оценивал риски усиления санкций с 2014 года и смог подготовиться ко многим из них. "Крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота", — сообщила Набиуллина.

Набиуллина отметила, что заморозка резервов России послужила негативным сигналом для ЦБ, так как нарушила основные принципы защищенности резервов. Однако благодаря плавающему курсу и валютным ограничениям, введенным весной 2022 года, Центробанк смог справиться с этой проблемой.

Председатель Банка России также признала, что международные платежи до сих пор остаются проблемой, но Центробанк делает все возможное, чтобы ее решить. Глава ЦБ не исключила наращивание санкционного давления и заявила, что регулятор просчитывает такой сценарий.