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Набиуллина назвала главные проблемы от антироссийских санкций
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Главной проблемой после введения антироссийских санкций стали заморозка активов частных российских инвесторов, а также затруднения в осуществлении международных платежей, заявила... ПРАЙМ, 25.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, санкции, россия, эльвира набиуллина, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Главной проблемой после введения антироссийских санкций стали заморозка активов частных российских инвесторов, а также затруднения в осуществлении международных платежей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с РБК.
По словам главы Центробанка, регулятор оценивал риски усиления санкций с 2014 года и смог подготовиться ко многим из них. "Крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота", — сообщила Набиуллина.
Набиуллина отметила, что заморозка резервов России послужила негативным сигналом для ЦБ, так как нарушила основные принципы защищенности резервов. Однако благодаря плавающему курсу и валютным ограничениям, введенным весной 2022 года, Центробанк смог справиться с этой проблемой.
Председатель Банка России также признала, что международные платежи до сих пор остаются проблемой, но Центробанк делает все возможное, чтобы ее решить. Глава ЦБ не исключила наращивание санкционного давления и заявила, что регулятор просчитывает такой сценарий.