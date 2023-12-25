МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Льготная ипотека в России не будет экзотикой в 2024 году, Банк России исходит из того, что массовая программа завершится летом, а адресная, в том числе семейная, останется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Льготная ипотека в России: программы, условия, изменения в 2023 году

Правительство РФ повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке на новостройки под 8% годовых. Кроме того, власти уравняли максимальный размер кредита для всех регионов — теперь он составляет 6 миллионов рублей для всей территории страны (ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти лимит был 12 миллионов рублей).

"Экзотикой льготная ипотека не будет. Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека", — сообщила она в интервью РБК, говоря об ожиданиях на 2024 год.

По ее словам, семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека на жилье в новостройках под 8%. "Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года. Плюс к этому будет и рыночная ипотека развиваться. Да, темпы замедлились, но рыночная ипотека развивается", — добавила Набиуллина.

По ожиданиям ЦБ, ипотека в 2024 году вырастет на 7-12%. В этом году рост составит 35%. "И мы считаем, позитивным элементом от снижения темпов роста кредитов будет то, что будет меньше давление на рост цен на квартиры. Потому что цены на квартиры выросли тоже существенно", — отметила глава ЦБ.