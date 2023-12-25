МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году в некоторые дружественные страны достиг двузначного роста: в частности, в Турцию поставки увеличились на 36%, в Китай – на 26%, в Египет – на 57%, в Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров ожидает роста оборота розничной торговли по итогам 2023 года

"Наш долгосрочный выбор — не только разворот на Восток, а в целом в сторону дружественных государств. В этом году структура несырьевого неэнергетического экспорта существенно поменялась в их пользу. По некоторым странам речь идет о двузначном темпе прироста поставок в части несырьевого неэнергетического экспорта: например, в этом году в Турцию – на 36%, Китай – на 26%, Египет – на 57%, Бразилию – на 37% и Саудовскую Аравию – на 87%. А по ряду стран, в основном на Африканском континенте, рост зафиксирован в разы и даже десятки раз", — отметил он.

По словам вице-премьера, сейчас ведется большая работа по заключению соглашений о свободной торговле. В частности, 25 декабря ожидается подписание соглашения с Ираном. В стадии активных переговоров соглашения с ОАЭ, Египтом, Индонезией. "Параллельно продолжаем проработку оценки экономической целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с отдельными странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", — добавил он.

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