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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231225/842662223.html
Набиуллина назвала объем заблокированных бумаг на СПБ Бирже из-за санкций
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. У СПБ Биржи были заблокированы активы на сумму 3 миллиарда долларов, сообщает РБК, ссылаясь на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. Общий объем вложений россиян в... ПРАЙМ, 25.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. У СПБ Биржи были заблокированы активы на сумму 3 миллиарда долларов, сообщает РБК, ссылаясь на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.
Общий объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги на бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года рухнул более чем вдвое: с 7 миллиардов долларов до чуть более 3 миллиардов. Речь идет о бумагах, которые не попрали под блокирующие санкции весной 2022 года против НРД, а продолжали находиться в свободном обращении до введения санкций США против самой СПБ Биржи в ноябре 2023 года.
Представители биржи эти данные подтвердили.
Ранее сообщалось, что биржа в Санкт-Петербурге после начала СВО в феврале 2022 года получила предписание об Банка России заблокировать те бумаги, которые учитывались попавшего под санкции НРД. Тогда блокировка затронула около 5 миллионов россиян, общий объем бумаг, операции с которыми были заморожены, оценивался в 320 миллиардов рублей.
Вторая волна блокировки произошла в ноябре 2023 года. США ввели 2 ноября санкции, из-за которых были заблокированы все операции с бумагами эмитентов из ЕС и США.