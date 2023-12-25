МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. У СПБ Биржи были заблокированы активы на сумму 3 миллиарда долларов, сообщает РБК, ссылаясь на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями, заявила Набиуллина

Общий объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги на бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года рухнул более чем вдвое: с 7 миллиардов долларов до чуть более 3 миллиардов. Речь идет о бумагах, которые не попрали под блокирующие санкции весной 2022 года против НРД, а продолжали находиться в свободном обращении до введения санкций США против самой СПБ Биржи в ноябре 2023 года.

Представители биржи эти данные подтвердили.

Ранее сообщалось, что биржа в Санкт-Петербурге после начала СВО в феврале 2022 года получила предписание об Банка России заблокировать те бумаги, которые учитывались попавшего под санкции НРД. Тогда блокировка затронула около 5 миллионов россиян, общий объем бумаг, операции с которыми были заморожены, оценивался в 320 миллиардов рублей.

Вторая волна блокировки произошла в ноябре 2023 года. США ввели 2 ноября санкции, из-за которых были заблокированы все операции с бумагами эмитентов из ЕС и США.