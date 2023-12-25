МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает в 2025 году запустить механизм господдержки поставок российской продукции машиностроения в страны Африки, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых авто в России

"Новые рынки — особенно Африки и Латинской Америки — требуют индивидуального подхода, поэтому сегодня мы активно работаем над расширением поддержки экспортеров. Например, с российскими лизинговыми компаниями уже прорабатывается создание механизма поддержки поставок российской продукции машиностроения в страны Африки, рассчитываем на его запуск с 2025 года", — отметил он.

"Это обеспечит нашим экспортерам компенсацию при поставке продукции в адрес лизинговой компании по цене ниже рыночной для удешевления для конечных потребителей и большей конкурентоспособности", — пояснил вице-премьер.

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