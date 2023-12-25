МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяются полномочия правительства России, в том числе в области снижения и обнуления пошлин на экспорт товаров в дружественные страны. Соответствующий документ опубликован на сайте официального размещения правовых актов. Путин продлил освобождение жителей новых регионов России от ОСАГО

Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Правительство наделяется правом снижать на срок до шести месяцев экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.

Кабмин также сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит оказать поддержку российским компаниям, попавшим под санкции, и регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок.

Согласно документу, правительство получит право контролировать цены на товары и финансовые показатели для расчета экспортных пошлин, а также сможет определять распределение тарифных квот на импорт товаров и применять меры нетарифного регулирования.

Будет введено лицензирование внешней торговли товарами, привязанное к выполнению определенных условий. Новый закон также уточняет правила расчета цен на нефть марки Urals. С 2024 года цена будет увеличиваться на стоимость транспортировки на средиземноморский и роттердамский рынки нефти. Правительство будет наделено правом увеличивать скидку на нефть Urals на периоды мониторинга с 2023 по 2026 годы.