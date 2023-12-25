МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует рост, невзирая на введенные Западом санкции и украинский конфликт, считает руководитель международной редакции журнала L'Express Шарль Аке. Россия должна стать экономикой с хорошими зарплатами, заявил Путин

По его словам, экономика РФ "растет даже быстрее, чем экономика еврозоны". Он отметил, что промышленное производство РФ выросло на 7,5%

Журналист добавил, что россияне поддерживают позицию президента РФ Владимира Путина по спецоперации.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.