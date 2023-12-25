2023-12-25T15:23:48+03:00
2023-12-25T15:26:54+03:00
2023-12-25T15:23:48+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231225/842664432.html
Во Франции отметили быстрый темп развития российской экономики
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская экономика демонстрирует рост, невзирая на введенные Западом санкции и украинский конфликт, считает руководитель международной редакции журнала L'Express Шарль Аке. По... ПРАЙМ, 25.12.2023
экономика, новости, россия, экономика рф, экономика ес
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112468.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112468.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112467.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112467.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112455.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112455.jpg
https://1prime.ru/society/20231221/842636438.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует рост, невзирая на введенные Западом санкции и украинский конфликт, считает руководитель международной редакции журнала L'Express Шарль Аке.
По его словам, экономика РФ "растет даже быстрее, чем экономика еврозоны". Он отметил, что промышленное производство РФ выросло на 7,5%
Журналист добавил, что россияне поддерживают позицию президента РФ Владимира Путина по спецоперации.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.