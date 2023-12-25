МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование отношений, связанных с приобретением крупных пакетов акций публичных акционерных обществ (ПАО), следует из базы данных нижней палаты парламента. Центробанк намерен установить требования к дивидендной политике ПАО

Документом предлагается использовать термин "связанные лица" вместо понятия "аффилированные лица" при определении порогов владения (30%, 50% и 75%), после превышения которых крупные акционеры обязаны обратиться к миноритарным с предложением о выкупе их ценных бумаг, а после консолидации 95% акций прибегнуть к их принудительному выкупу.

Сейчас аффилированными считаются лица, которые вправе распоряжаться более 20% уставного капитала юрлица, а также его руководители, члены совета директоров (наблюдательного совета). Законопроект к связанным лицам относит: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, усыновителей, усыновленных и подконтрольные им лица, подконтрольные акционеру или контролирующие его лица и тех, кто заключил с ним договор доверительного управления имуществом, простого товарищества, поручения, акционерное или иные соглашения, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями ПАО.

Кроме того, правила приобретения крупных пакетов акций ПАО распространяются на акционеров — владельцев неголосующих привилегированных акций этого общества, а также на владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции. Одновременно исключается возможность реализации права требовать выкупа ценных бумаг мажоритарным акционером в результате искусственного создания условий для возникновения права требовать выкупа. Законопроект устанавливает прямой запрет на учет акций, приобретенных у связанных лиц, для целей осуществления принудительного выкупа.

Также вводится новый механизм защиты прав владельцев ценных бумаг в случае неисполнения лицом, получившим высокий уровень корпоративного контроля, обязанности по направлению обязательного предложения о выкупе акций. Этот механизм предусматривает право владельца акций потребовать у такого лица выкупить их полностью или частично по цене, равной наибольшей из величин, определяемых в соответствии с законом "Об акционерных обществах". В то же время устанавливается возможность заключения соглашения об отказе миноритарных акционеров от права на принятие добровольного (обязательного) предложения.

Помимо этого, расширяется круг способов обеспечения исполнения обязательств лицом, превысившим уровень корпоративного контроля. Это, согласно пояснительной записке, "предоставляет больше свободы в выборе комфортного способа обеспечения, а также позволит исключить сложности, возникающие при получении банковской гарантии, а именно предоставление в обеспечение исполнения обязательств независимой гарантии, выдаваемой не только кредитными организациями, но и другими коммерческими организациями". Обязательства также могут быть обеспечены залогом государственных ценных бумаг.

А регистратор или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации ПАО, конвертируемые в его акции, наделяется полномочиями по представлению интересов владельцев приобретаемых бумаг перед гарантом и залогодателем, иными лицами, а также в органах госвласти и местного самоуправления. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2024 года.